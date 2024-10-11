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رياضة

موقفك إيه لو استمر علام؟ شبانة ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة قبل مباراة موريتانيا

محمد شبانة وحسام
محمد شبانة وحسام حسن،فيتو

أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب ما أدلى به خلال المؤتمر الصحفي حول رغبته في رحيل أعضاء المنظومة الرياضية، مؤكدWا بأن لائحة اتحاد الكرة لا تمنع جمال علام من خوض الانتخابات المقبلة، وهناك عدد من الأندية تريد تواجده في المجلس خلال الدورة القادمة.

 

أزمة تصريحات حسام حسن

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ماذا سيكون موقف حسام حسن حال استمرار جمال علام، في اتحاد الكرة، رغم أنهم كانوا وراء التعاقد معه، وهل كان يقصد الرابطة؟ رغم أنهم ساعدوه كثيرا وقاموا بتأجيل العديد من المباريات المحلية في الدوري الموسم الماضي".

 

وأضاف: "هل مثلا كولر يجوز له التصريح بأنه يجب رحيل مجلس الأهلي؟!، هل اتحاد الكرة قصر مع حسام حسن في شئ، والجميع يقدره داخل الجبلاية ويدعمه من أجل النجاح مع منتخب مصر".

وواصل: "فوجئت بتصريحات حسام أيضا بشأن الاختيارات، رغم ان الجميع لم يعترضوا على ضمه أي لاعب، لأنه رؤيته الفنية".

وزاد: "حسام حسن يتحدث عن صعوبة المباريات، رغم أن ذلك ليس صحيحًا، ولو أراد أن يترك اللاعبين فقط وبدون وجوده في المعسكر، فإنهم سيحققون الفوز في مباريات المجموعة، وحتى تصفيات كأس العالم فالمنتخب قادر على بلوغ المونديال وبسهولة، ونحن وصلنا للبطولتين، وأي كلام يقال غير ذلك لا يصح مطلقًا".

 

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محمد شبانة حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة جمال علام

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