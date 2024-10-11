رضا عبد العال: نتائج حسام حسن مع المنتخب ستجبر اتحاد الكرة على استمراره

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مطالب بالتركيز في الجوانب الفنية والتدريبية خلال الفترة المقبلة مع منتخب الفراعنة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن":" من وجهة نظري أن نتائج حسام حسن مع المنتخب ستجبر اتحاد الكرة على استمراره مهما كانت الأسماء القادمة في اتحاد الكرة في الدورة المقبلة".

وتابع: "حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لديه فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز فريد يحسب له في مشواره التدريبي مع الفراعنة".