هشام حنفي: مباراة موريتانيا سهلة وفي صالحنا وتصريحات حسام حسن غير موفقة

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة مصر ضد موريتانيا ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا.

وقال هشام حنفي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في صالحنا، المباراة ليست صعبة والأمور سهلة لمنتخبنا لأنها تقام على ملعبنا وهناك رغبة من الجهاز الفني لعدم الخسارة في التصفيات".

وأضاف: "كنت أتمنى وجود عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد، خلال معسكر منتخب مصر الحالي بالطبع قائمة الفراعنة قوية وبها العديد من النجوم لكن هناك بعض اللاعبين في حاجة لفرصة جديدة".

تصريحات حسام حسن في مؤتمر مباراة موريتانيا

واختتم حديثه قائلًا: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر صريح ولا يخاف من أحد، لكن التصريحات غير موفقة في المؤتمر الصحفي لمباراة موريتانيا هذا ليس الوقت المناسب لخلق أزمات".

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قال إن الكرة المصرية بحاجة إلى تجديد للدماء، قائلا: “الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا لما تيجي ناس قلبها وعقلها نضيف وعايزة تخدم الكرة المصرية بجد، ونخلص بقى من الناس إللي بقالها 15 سنة قاعدين على قلوبنا”.

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهتي الفراعنة أمام موريتانيا، أن مجموعة منتخب مصر ليست سهلة ولم نضمن بعد التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025.