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رياضة

محمد صلاح: تصريحات حسام حسن ليست في وقتها والأهلي والزمالك يصنعان النجوم

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة مصر ضد موريتانيا ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"تصريحات حسام حسن ليست في وقتها، منتخب موريتانيا قوي ومتطور ويجب التركيز في المباراة فقط من أجل الفوز والاقتراب من التأهل".

وأضاف: "أتمنى عدم دخول أي أسماء جديدة على تشكيل المنتخب في الفترة المقبلة، واللعب بتشكيل يضمن لنا الفوز سواء في جميع المباريات، حسام حسن يعمل بإخلاص ومن قلبه".

الأهلي والزمالك يصنعان النجوم

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي والزمالك يصنعان النجوم وديربي القطبين من الأفضل في العالم وليس عربيا فقط، ومن وجهة نظري رامي ربيعة هو أفضل لاعب في القلعة الحمراء بالوقت الحالي بالإضافة إلى أنه قائد بمعنى الكلمة".

 

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