أحمد سالم: الزمالك سيتقدم بشكوى ضد بوبيندزا في "فيفا"

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه لم يصل أي شيء رسمي يخص المنشطات بمباراة السوبر الإفريقي.

وقال سالم في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "كل الأخبار التي تناولت إيجابية عينة المغربي محمود بنتايك غير صحيحة ولم نتلق أي خطابات رسمية بهذا الشأن على الاطلاق".

بوبيندزا

وأضاف: "منح نادي بوخاريست الروماني البطاقة الدولية لآرون بوبيندزا أمر طبيعي ونادي الزمالك يستعد لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وأوضح: "ملف الصفقات مفتوح أمام مجلس الزمالك والأمر لم يحسم حتى الآن".