رشوان: ذكر اسم بنتايك في أزمة المنشطات دون دليل يندرج تحت بند السب والقذف

أكد المحامي محمد رشوان، أن هناك حالات معينة يسمح فيها بالإعفاء من أي عقوبة تخص المنشطات، عندما يكون اللاعب يتناول عقاقير وأدوية معينة تحت إشراف طبي، ويتم إبلاغ الاتحاد القاري من جانب اللاعب والنادي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "عندما يكون النادي على علم بتناول اللاعب عقاقير أو أدوية معينة، ولم يُبلغ الاتحاد القاري أو منظمة المنشطات، يتم هنا توقيع عقوبات ضد الاندية واللاعبين وتكون المسئولية مشتركة".

وأضاف: "لا يجب إشاعة أخبار كاذبة، أو توجيه اتهامات دون وجود أدلة أو قرار من الجهة المسؤولة، هذه الأمور تدخل في إطار السب والقذف والتشهير، ولذلك ننصح الاعلاميين بعدم إذاعة أو نشر تلك الأخبار ما دام لم يتم إعلان أي شيء بصفة رسمية".

وأكمل: "أحمد فتوح لا بد أن يحضر جلسة المحاكمة، وتنبه عليه بالحضور يوم 22 أكتوبر من التاسعة صباحًا، وفي بعض القضايا يحضر المحامي بتوكيل، لكن في قضية فتوح تم التنبيه عليه بالحضور، وحال غيابه من الممكن أن يتقدم الدفاع بعذر مقبول، والأمر يعود لهيئة المحكمة أما أن تقبل أو ترفض، وقد لا يقبل القاضي العذر المُقدم، ومن الوارد إصدار حكم مشدد ضد اللاعب".

وواصل: "احترام القضاء والقانون هو عنوان العدالة، إلا حال وجود عذر مقبول للاعب منها مرض شديد، والمحكمة تُقدر بعض الأمور، لكن قرار إخلاء سبيل فتوح بضمان مالي 50 ألف جنيه، من أجل التصالح مع عائلة المتوفي، واللجنة الاولمبية سبق ورفضت سفر اللاعب للسعودية، ويجوز للمحكمة إصدار حكم ضد اللاعب في حال غيابه".

وأشار، إلى أن المحكمة ستصدر الحكم ويكون (حضوري)، وسيتم اعتبار فتوح كأنه حاضر، ويكون مشددًا، وسيجعل الشكل العام أو الطعن والأمور القانونية صعبًا، لكن أنصح اللاعب بضرورة الحضور بكل تأكيد وهو يتواجد معه محامٍ قدير وهو المستشار أشرف عبد العزيز.