مؤرخ رياضي: الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر بالأرقام

أكد عماد عبد المسيح، المؤرخ الرياضي، أن نادي الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال عبد المسيح في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك له الريادة في الألعاب الجماعية على مستوى التاريخ والأرقام ويستحق بكل تأكيد أن يكون أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأضاف: "لا يوجد نادٍ مثل الزمالك حقق ألقابًا قارية في جميع الألعاب خلال القرن الـ20 وكررها في القرن الـ21".

وتابع: "الزمالك ينفرد في أرقام عديدة بكل الألعاب لم يستطع أي نادٍ أن يحققها".