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رياضة

خبير لوائح: عقوبة المنشطات يتم توقيعها ضد اللاعب وليس ناديه

بنتايك، فيتو
بنتايك، فيتو

أكد عامر العمايرة المختص باللوائح الرياضية، أنه حال ثبوت إيجابية عينة أي لاعب من الأهلي أو الزمالك، تكون العقوبة على اللاعب نفسه وليس ناديه، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن سحب لقب كأس السوبر الإفريقي من الزمالك حال ثبوت تعاطي أحد لاعبيه للمنشطات كلام غير صحيح مطلقًا.

 

شرط سحب اللقب بسبب المنشطات

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لجنة المنشطات تقوم بسحب أي لقب من فريق عندما يكون هناك 3 لاعبين على الأقل ثبت تناولهم المنشطات بشكل رسمي، لكن العقوبة فقط تصبح شخصية على لاعب معين ثبت تناوله المنشطات".

وأضاف: "العقوبة شخصية فقط ولا يلغي نتائج الفريق إلا إذا ثبت أن هناك 3 لاعبين على الأقل تناولوا المنشطات بالفعل".

وختم:"من الممكن أن يكون اللاعب عينته إيجابية، حال وجود أدوية معينة، يحصل عليها تحت إشراف طبي، ويتم إبلاغ الاتحاد الإفريقي قبلها من جانب النادي والجهاز الطبي، ولو فرضًا بنتايك أو أي لاعب آخر من الزمالك ثبتت عينته فإن اللقب مضمون ومحمي بالنسبة إلى الفريق الأبيض".

 

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