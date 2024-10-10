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رياضة

حسين السيد على أعتاب الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا قبل السوبر المصري

حسين السيد، فيتو
حسين السيد، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسين السيد لاعب النادي المصري اقترب من الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع مسؤولي النادي المصري وأكدوا موافقة إدارة النادي، على بيع الظهير الأيسر حسين السيد إلى نادي سيراميكا كليوباترا".

 

حسين السيد يقترب من سيراميكا

واختتم: "تم الاتفاق على كافة الأمور، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي للاعب على عقود انضمامه لفريق سيراميكا استعدادًا للسوبر المحلي".

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