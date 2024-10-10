كولر يوافق على رحيل حارس الأهلي للإعارة بشرط

قال الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، كان قد اتخذ قرارًا برفض رحيل أي لاعب من قائمة الأهلي الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

وتابع الغندور خلال برنامجه إستاد المحور:""كولر ممكن يستثني الحارس حمزة علاء من قراره بعد وصول عدد من العروض له ولكن بشرط".

واختتم: "كولر اشترط على لجنة التخطيط في حالة موافقته على إعارة حمزة علاء يكون بضمان مشاركة اللاعب بصفة أساسية في الفريق الذي سينتقل إليه".