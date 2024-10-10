دياب يكشف قصة تلاوته القرآن الكريم أمام سوزان مبارك

كشف الفنان دياب تفاصيل واقعة تلاوته القرآن الكريم، أمام السيدة سوزان مبارك، قائلًا: “شاركت في حفل مدرسي داخل مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة، انطلاقًا من كوني واحدًا من أعضاء فرقة الإلقاء بالمدرسة، وكانت السيدة سوزان مبارك مدعوة إلى هذا الحفل ومعها عدد من الوزراء والمسؤولين”.

دياب يتلو آيات من الذكر الحكيم أمام سوزان مبارك

وأضاف المطرب دياب خلال حديثه ببرنامج “ميرور” على “يوتيوب”: تلوت آيات من القرآن الكريم أمام السيدة سوزان مبارك، وذلك قبل أن أشارك بفقرة في الإلقاء، ولا أنكر شعوري بالسعادة حينها لوقوفي أمام هذه السيدة العظيمة.

هل يفكر دياب في تسجيل القرآن الكريم بصوته؟

وبسؤاله عن إمكانية تسجيله القرآن بصوته خلال الوقت الراهن، ردَّ دياب قائلًا: أخاف من خوض هذه التجربة لصعوبتها، ولإيماني بوجود الكثيرين ممن هم أجدر مني بأداء تلك المهمة التي لا أراها سهلة بالمرة.