هالاند هدافا تاريخيا لمنتخب النرويج رسميا

احتاج المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، إلى 7 دقائق فقط، لصيد شباك منتخب سلوفينيا، خلال المباراة الجارية بين الفريقين، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبعد تسجيله هدف التقدم، نجح هالاند في الوصول إلى عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب النرويج.

وفي الدقيقة 62، عاد هالاند لتسجيل هدفه الشخصي الثاني في لقاء اليوم.

هالاند هدافا تاريخيا لمنتخب النرويج

ووفقا لإذاعة "توك سبورت"، فإن هالاند وصل الليلة إلى هدفه 34 في مسيرته الدولية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم يورجن يوف.



المثير أن آخر هدف سجله نجم منتخب النرويج السابق، جاء عام 1934، أي قبل نحو 90 عامًا.

واستطاع هالاند الوصول للعرش التاريخي بعمر 24 عامًا، حيث احتاج إلى 36 مباراة دولية فقط بقميص النرويج، لتحطيم الرقم القياسي.

وبدأ هالاند، مسيرته الدولية عام 2019، فيما سجل أول أهدافه مع النرويج خلال مواجهة ضد النمسا في سبتمبر 2020 بدوري الأمم الأوروبية.