بلجيكا يخطف نقطة أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه منتخب بلجيكا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبيكو بروما، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدفي منتخب إيطاليا، ندريا كامبياسو في الدقيقة الأولى، ماتيو ريتيجي في الدقيقة 24، بينما سجل ماكسيم دي كويبر هدف منتخب بلجيكا الأول في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أحرز لياندرو تروسارد الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

وتعرض بيليجريني نجم منتخب إيطاليا للطرد في الدقيقة 40.

ويتصدر الأزوري منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، أما منتخب بلجيكا فيحل ثالثا برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما رفع ديوك فرنسا رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل منتخب إيطاليا ضد بلجيكا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالافيوري - باستوني - دي لورينزو.

خط الوسط: ديماركو - تونالي - ريتشي - فراتسي - كامبياسو.

خط الهجوم: بيليجريني - ريتيجي.

تشكيل بلجيكا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ديباست - فايس - ثياتي.

خط الوسط: دي كويبر - مانجالا - تيليمانيس - دي كيتيلار - دوكو - تروسارد.

خط الهجوم: أوبيندا.