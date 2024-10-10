كندة علوش: إجرام العدو الصهيوني لا يتوقف ونصلي لأهلنا في لبنان

عبرت الفنانة السورية كندة علوش عن ألمها بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها لبنان هذه الأيام.

وكتبت كندة علوش في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: ترتفع حصيلة الشهداء في بيروت.. وإجرام العدو لا يتوقف نصلي لأهلنا في لبنان الله يحميكم ويكون معكم الله يحفظكم.

وفي وقت سابق عبرت الفنانة كندة علوش عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور عام على اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

العدوان الصهيوني على غزة

وقالت كندة علوش في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم مر عام على حرب الإبادة على أهلنا في غزة، ولا يوم نسينا القضية، ولا يوم ألمنا خف، ولا يوم اتعودنا على المشهد.

أضافت: أهلنا في غزة تحملوا ما لا يمكن أن يتحمله أحد، الله ينصركم ويثبتكم، وينهي هذه المحنة.