الخميس 10 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

نبيلة عبيد تعود إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل سعودي

نبيلة عبيد، فيتو
نبيلة عبيد، فيتو

كشفت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عن عودتها لتقديم بطولة لمسلسل تليفزيوني عقب غياب عن الدراما منذ سنوات طويلة.

وقالت نبيلة عبيد أثناء مشاركتها بمنتدى الأفلام السعودي الثاني الذي يقام حتى 12 أكتوبر الجاري بالرياض إنها ستعود بمسلسل جديد بتوقيع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التعاون المصر السعودي فالدراما سيثمر عن نجاحات كبيرة.
 

يشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشارك  في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي.

وهو المنتدى الذي يقام في الفترة من ٩ إلى ١٢ أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام السعودية.

 

استعراض أهم الابتكارات في قطاع الأفلام

ويشارك في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي 120 جهة من 25 دولة وتتضمن معرضًا لنخبة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لاستعراض أهم الابتكارات في قطاع الأفلام، ومنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشركات التابعة لها مثل يونايتد ستديوز وميديا هب وسينرجي فيلمز، باعتبارها واحدة من أكبر  المؤسسات المعنية بصناعة السينما والإعلام في المنطقة.

 

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