الجمعة 11 أكتوبر 2024
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اقتصاد

انطلاق فعاليات "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"

سيارات كهربائية،
سيارات كهربائية، فيتو

انطلقت فعاليات "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، وتقام القمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري، وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

وشهدت القمة إنشاء وإطلاق أول رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي، وتهدف الرابطة إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والمبتكرين والمستثمرين.

كما تسعى الرابطة إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

وتفتح الرابطة أبوابها لكل من يرغب في الانضمام والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بهدف خلق شبكة قوية ومتنوعة من الخبراء وأصحاب المصالح الذين يعملون معًا لتحقيق مستقبل مستدام للتنقل الذكي في العالم العربي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من القمة عدة جلسات نقاشية مهمة، حول مستقبل التنقل المستدام في مصر، ركزت الجلسات على عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية وتقييم توفر الصناعات الداعمة لذلك.

كما تناولت الجلسات التحديات العالمية والمحلية في التحول نحو التنقل الكهربائي، مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل في جهود مصر للعمل المناخي والاستدامة، وتطرقت الجلسات إلى أهداف النقل المستدام، وأرصدة الكربون، واستعرض المشاركون فرص للتعاون الدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر.

كما ناقشت جلسات القمة سبل تحقيق رؤية النقل المستدام في مصر من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحول الاقتصادي المدفوع بالمركبات الكهربائية، حيث تم التركيز على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي في قطاع المركبات الكهربائية.

كما تناولت الجلسات موضوع المدن الذكية والتنقل المتكامل، ومناقشة خطط البنية التحتية المستقبلية لدمج المركبات الكهربائية وحلول التنقل الجديدة في المساحات الحضرية الحديثة. وفي جلسة خاصة، ناقش الخبراء سبل تعميق وتوطين المكونات الأساسية للمركبات الكهربائية الخفيفة، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم في مصر، مع التركيز على أحدث الأبحاث والتطوير في تصميم وتصنيع محركات المركبات الكهربائية الخفيفة، وتحديات تصنيع الدراجات ثلاثية العجلات في مصر.

 

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