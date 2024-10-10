وفد من الاتحاد الإسكتلندي يلقي محاضرة فنية على مدربي قطاعات الناشئين بالزمالك

ألقى عدد من المحاضرين بالاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، محاضرة فنية على مدربي قطاعي الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" بنادي الزمالك، في حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وذلك داخل المركز الإعلامي بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك، وفقًا للاستراتيجية الموضوعة والسياسية المتبعة بالنهوض بقطاعات الناشئين لمواكبة التطورات الحديثة والعالمية في علم كرة القدم.

وضمت قائمة المحاضرين بالاتحاد الإسكتلندي كلا من: " الان وايت مدير التطوير والتنمية بنادي هارتس الإسكتلندي، والان مورجان مدرب سابق لمنتخب شباب إسكتلندا، وحسام غنيم مدير مجموعة أتش أتش سبورتس جروب الإنجليزية، وستيوارت رافيرتي لاعب سابق شارك في أكثر من ٤٠٠ مباراة بالمستوى الأول.

وقام المحاضرون بشرح العديد من الأمور والأفكار الفنية الخاصة بعلم كرة القدم الحديث للمدربين الحاضرين، وذلك بشكل نظري.

وشهدت المحاضرة حضور حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، ومحمد مصطفى ممس مساعد المدير الفني لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم"، بالإضافة إلى مدربي القطاعات.