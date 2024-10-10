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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب الكونغو يفوز على تنزانيا بهدف عكسي

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، فيتو

تغلب منتخب جمهورية الكونغو على ضيفه منتخب تنزانيا بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الشهداء في كينشاسا، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بتصفياتكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل كليمون مزيزي لاعب منتخب تنزانيا هدف منتخب الكونغو الديمقراطية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

فوز بوتسوانا على الرأس الأخضر بمجموعة مصر

حقق منتخب بوتسوانا مفاجأة بالفوز علي مضيفه منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الوطني بالعاصمة برايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدف منتخب بوتسوانا في شباك منتخب الرأس الأخضر، توميسانج أوريبوني في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، يتواجد منتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة على حساب موريتانيا والخسارة أمام مصر وبوتسوانا، وسجل هدفين وتلقي 4 أهداف.

بينما صعد منتخب بوتسوانا إلي المركز الثالث مؤقتا برصيد 3 نقاط  بعد حقق فوزه الأول، وتلقي الخسارة في المباراتين الماضيتين وتلقي 5 أهداف.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة من الفوز في مباراتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا، وسيواجه غدا الجمعة منتخب موريتانيا باستاد القاهرة الدولي.

 

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