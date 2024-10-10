الخميس 10 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

الروائية المصرية ريم بسيوني تنضم لأعضاء الهيئة العلمية الجدد بجائزة الشيخ زايد للكتاب

د. ريم بسيوني،فيتو
د. ريم بسيوني،فيتو

 

أعادت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية تشكيل هيئتها العلمية، وضمت أربعة أعضاء جدد، هم الأكاديمي الأردني الأمريكي الدكتور خالد المصري، والأكاديمية والباحثة السعودية الدكتورة منيرة الغدير، والباحثة والمؤلفة المصرية الدكتورة ريم بسيوني، والمترجم والأكاديمي التركي الدكتور محمد حقي صوتشين.

ريم بسيوني

 

وقالت الأديبة المصرية الدكتورة ريم بسيوني: "يسرني الانضمام إلى الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2024 - 2025، وذلك لمساهماتها المتميزة في خدمة الثقافة العربية ورعايتها للمثقفين والمبدعين، كما يشرفني التعاون مع نخبة من أبرز القامات الثقافية في العالم، لتطوير ودعم أهداف الجائزة، التي أصبحت تشكل منصة ملهمة للتواصل مع رواد الأدب والثقافة في العالم".

وترأس بسيوني قسم علم اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ العام 2013، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه والماجستير في علم اللغة الاجتماعي من جامعة أكسفورد في بريطانيا، ولها مجموعة روايات صدرت جميعها في طبعات عدة، كما تصدرت معظمها قائمة الأكثر مبيعًا، وترجم معظم أعمالها مُترجم أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ، د. روجر ألن.

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