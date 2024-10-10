دوري الأمم الأوروبية، منتخب مقدونيا الشمالية يضرب لاتفيا بثلاثية

تمكن منتخب مقدونيا الشمالية من تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة بالقسم الثالث من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحقق منتخب مقدونيا الشمالية انتصارا ثمينا ومستحقا (3-0) على مضيفه منتخب لاتفيا، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة للمجموعة.

وافتتح ياني أتاناسوف التسجيل لمصلحة مقدونيا الشمالية في الدقيقة 35، وأضاف زميله ليريم كاميلي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

فيما تكفل إليف ألماس بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد مقدونيا الشمالية إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين توقف رصيد منتخب لاتفيا، الذي تلقى خسارته الثانية في مسيرته بالمجموعة، عند 3 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها منتخب جزر فاروه، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، مع ضيفه منتخب أرمينيا، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط.