الخميس 10 أكتوبر 2024
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عقارات

حملة مكبرة علي وصلات المياه الخلسة بالإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر

وصلات المياه
وصلات المياه

شن جهاز حدائق اكتوبر حملة مكبرة اليوم الخميس، علي جميع مناطق المدينة بمشروعات إسكان دهشور ٢٦٦ عمارة و٢٤٧ عمارة.

يأتي ذلك تطبيقا لتعليمات السلطة المختصة بالحفاظ علي المرافق العامة، حيث أعلن الجهاز في  بيان له مساء اليوم، أنه يقوم حاليا بمراجعة موقف تركيب عدادات المياه لعدد ٦٠ عمارة مرحلة أولي  وتم قطع الوصلات الخلسة.


وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين غير المتعاقدين بسرعه التوجه لإدارة التعاقدات لاستكمال الإجراءات ودفع المديونيات المتراكمة وتركيب العدادات تجنبًا لوقف الخدمة، علما بأنه في حالة التوصيل بعد فصل الخدمة بدون التصالح سيتم عمل محضر تعدي علي شبكة المياه واستكمال الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.

 

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