تفاصيل شخصية آية سماحة وعلي الطيب في فيلم “وداعا حمدي”

تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال فيلم لايت كوميدي جديد معنون بـ «وداعا حمدي» ويأتي فيلم وداعا حمدي من بطولة عدة نجوم فى مقدمتهم النجمة الشابة آية سماحة.

والتي ستجسد دور “صحفية” تدعي تماضر عبد الحي غنيم، وتتناول خلال شخصيتها عدة قضايا إجتماعية هامة ولكن بإطار كوميدي.

فيما سيجسد الفنان على طيب دور صفوان النمس سمسار عقارات ويبحث عن فتاة جادة للزواج.

وداعا حمدي

ويظهر بجانبها كل من: بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، انتصار، ومن تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران.

وفى سياق آخر، عبرت آية سماحة عن سعادتها بالدور الذي قدمته في مسلسل “عمر أفندي”، والذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت آية سماحة: “أعتبر هذا الدور نقطة تحول في مسيرتي، رغم ما قدمته من قبل من أدوار عديدة”.

وأضافت آية سماحة أن نهاية المسلسل كانت واقعية جدا ومنطقية.