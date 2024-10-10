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موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إيطاليا
موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

 يستضيف منتخب إيطاليا نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الخميس، على ملعب أوليمبكو بالعاصمة روما، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 

وتقام مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في تمام العاشرة إلا ربع 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 

سيتم نقل مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية  عبر قناة "Bein Sports HD4".


ويتواجد منتخب إيطاليا متصدر المجموعة بـ 6 نقاط، بجانب فرنسا وبلجيكا، أصحاب المركزين الثاني والثالث، بالإضافة لمنتخب آخر يحتل مؤخرة الترتيب.
 

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