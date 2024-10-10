تصفيات أمم أفريقيا، منتخب السودان يقتنص تعادلا من مضيفه غانا
اقتنص منتخب السودان تعادلا سلبيا من مضيفه منتخب غانا، في المباراة التي جرت على ملعب أكرا الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
سيطر منتخب غانا على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة، ولكن جاء تألق محمد مصطفى حارس مرمى منتخب السودان ليمنع نجوم البلاك ستارز من هز شباك صقور الجديان الذين انتزعوا نقطة بطعم الفوز.
ومن المنتظر أن يلتقي منتخب السودان في الجولة الرابعة المقبلة مع منتخب غانا، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي الليبية.
صراع الهدافين بتصفيات أمم أفريقيا
وينافس جان فيليب كراسو نجم منتخب كوت ديفوار صاحب الـ 3 أهداف كل من النجم المصري محمود حسن تريزيجيه والمغربي حكيم زياش والمغربي الآخر إبراهيم دياز، والكونغولي إيف بيسوما الذين سجلوا هدفين في التصفيات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.