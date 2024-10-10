الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب السودان يقتنص تعادلا من مضيفه غانا

منتخب السودان، فيتو
منتخب السودان، فيتو

اقتنص منتخب السودان تعادلا سلبيا من مضيفه منتخب غانا، في المباراة التي جرت على ملعب أكرا الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سيطر منتخب غانا على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة، ولكن جاء تألق محمد مصطفى حارس مرمى منتخب السودان ليمنع نجوم البلاك ستارز من هز شباك صقور الجديان الذين انتزعوا نقطة بطعم الفوز.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب السودان في الجولة الرابعة المقبلة مع منتخب غانا، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي الليبية.

صراع الهدافين بتصفيات أمم أفريقيا

وينافس جان فيليب كراسو نجم منتخب كوت ديفوار صاحب الـ 3 أهداف كل من النجم المصري محمود حسن تريزيجيه والمغربي حكيم زياش والمغربي الآخر إبراهيم دياز، والكونغولي إيف بيسوما الذين سجلوا هدفين في التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

منتخب السودان غانا تصفيات كأس أمم أفريقيا منتخب غانا السودان

مواد متعلقة

منتخب موريتانيا يصل استاد القاهرة لخوض المران الختامي قبل مواجهة مصر (فيديو)

لحظة مغادرة منتخب مصر بعد نهاية المران الختامي قبل مواجهة موريتانيا (فيديو)

تصفيات أمم أفريقيا 2025، منتخب زيمبابوي يفوز على ناميبيا 0/1

صراع الهدافين يشتعل في تصفيات أمم أفريقيا قبل الجولة الثالثة

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

مجموعة مصر، منتخب بوتسوانا يفاجئ الرأس الأخضر ويفوز 0/1

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية