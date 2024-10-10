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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا 2025، منتخب زيمبابوي يفوز على ناميبيا 0/1

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

حقق منتخب زيمبابوي الفوز خارج ملعبه على مضيفه منتخب ناميبيا بنتيجة 0/1، في المبارة التي جرت اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر لها بالمغرب.

سجل المخضرم خاما بيليات هدف منتخب زيمبابوي في شباك منتخب ناميبيا في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وستقام مباراة الجولة الرابعة بين زيمبابوي أمام ناميبيا، يوم الإثنين القادم.

صراع الهدافين بتصفيات أمم أفريقيا

وينافس جان فيليب كراسو نجم منتخب كوت ديفوار صاحب الـ 3 أهداف كل من النجم المصري محمود حسن تريزيجيه والمغربي حكيم زياش والمغربي الآخر إبراهيم دياز، والكونغولي إيف بيسوما الذين سجلوا هدفين في التصفيات.

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صراع الهدافين يشتعل في تصفيات أمم أفريقيا قبل الجولة الثالثة

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