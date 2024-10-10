الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل أسبوع الأفلام الإيبيروأمريكية الــ12 بسينما زاوية

أسبوع الأفلام الإيبيروأمريكية.
أسبوع الأفلام الإيبيروأمريكية. فيتو

تستضيف سينما  زاوية النسخة الثانية عشر من  أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكي، المقرر انطلاقها خلال الفترة  من 14 إلى 25 أكتوبر2024.

ويضم أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكي عدة برامج سينمائية متنوعة بمشاركة إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم مثل (كولومبيا وتشيلي والإكوادور وإسبانيا وجواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو والبرتغال وجمهورية الدومينيكان وأوروجواي).

يشار إلى أن أسبوع الأفلام الإيبيروأمريكية هو حدث ثقافي سنوي تنظمه سفارات الدول الإيبيروأمريكية في مصر، وهو يعد بمثابة نشاط يستهدف محبي السينما والثقافة الإيبيروأمريكية، ويهدف بشكل رئيسي إلى نشر تنوع الإنتاج السينمائي باللغتين الإسبانية والبرتغالية.

سيتم عرض الأفلام الروائية والوثائقية من موضوعات مختلفة، والتي تشكل جزءًا من الجوهر الثقافي لكل بلد مشارك.

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

جمهورية الدومينيكان سينما زاوية موقع فيتو

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

مجموعة مصر، منتخب بوتسوانا يفاجئ الرأس الأخضر ويفوز 0/1

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية