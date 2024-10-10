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رياضة

منتخب إيران بـ10 لاعبين يتعادل مع أوزبكستان في تصفيات كأس العالم

أوزبكستان وإيران،
أوزبكستان وإيران، فيتو

أهدر منتخب أوزبكستان وضيفه إيران، نقطتين ثمينتين في صراعهما من أجل التأهل لبطولة كأس العالم 2026، بعد التعادل السلبي، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وعجز المنتخبين الأوزبكي والإيرني عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال 90 دقيقة.

طرد لاعب إيران

وكان المنتخب الإيراني قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57، عقب طرد لاعبه صالح حرداني، لكنه تمكن من تحقيق التعادل السلبي، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في المجموعة.

وارتفع رصيد منتخب أوزبكستان، إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه، منتخب إيران، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويلتقي في وقت لاحق بالجولة ذاتها في نفس المجموعة، منتخب الإمارات مع ضيفه الكوري الشمالي، كما يواجه منتخب قطر، ضيفه منتخب قرغيزستان.

 

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