إلهام شاهين تعلق على إطلاق المسلسل التاريخي "المختارون" عن قصة المسيح

علقت الفنانة إلهام شاهين على إطلاق المركز الكثوليكي أولي الحلقات المدبلجة لــ مسلسل المختارون The Chosen الذي يتتبع حياة السيد المسيح.

وقالت إلهام: إطلاق مسلسل المختارون بالشرق الأوسط، في مصر بعد دبلجته باللهجة المصرية، والذي قام بأداء دور السيد المسيح فنان مصري مقيم بأمريكا اسمه جوناثان الرومي، والذي قام بالدوبلاج الفنان المصري عابد العناني برافو فناني مصر، مشرفين بكل مكان في العالم.. تحياتي ومحبتي لكم”.

المختارون The Chosen



ويُعرض حاليا مسلسل المختارون باللغة العربية عبر فضائية SAT-7.. ويتتبع قصة حياة المسيح من منظور الأشخاص الذين عاشوا برفقته.



وتستقبله الشاشات يوميا من الخميس إلى السبت الساعة 1:00 ظهرًا و9:30 مساءً (بتوقيت القاهرة وبيروت)، وتعرض الإعادة من الجمعة إلى الأحد، الساعة 3:00 صباحا ومن الإثنين إلى الأربعاء، الساعة 9:30 مساءً.