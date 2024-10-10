الخميس 10 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين تعلق على إطلاق المسلسل التاريخي "المختارون" عن قصة المسيح

إلهام شاهين،فيتو
إلهام شاهين،فيتو

علقت الفنانة إلهام شاهين على إطلاق المركز الكثوليكي أولي الحلقات المدبلجة لــ مسلسل المختارون The Chosen الذي يتتبع حياة السيد المسيح.

وقالت إلهام: إطلاق مسلسل المختارون بالشرق الأوسط، في مصر بعد دبلجته باللهجة المصرية، والذي قام بأداء دور السيد المسيح فنان مصري مقيم بأمريكا اسمه جوناثان الرومي، والذي قام بالدوبلاج الفنان المصري عابد العناني برافو فناني مصر، مشرفين بكل مكان في العالم.. تحياتي ومحبتي لكم”.

المختارون The Chosen


ويُعرض حاليا مسلسل المختارون باللغة العربية عبر فضائية  SAT-7.. ويتتبع قصة حياة المسيح من  منظور الأشخاص الذين عاشوا برفقته.

وتستقبله الشاشات يوميا من الخميس إلى السبت الساعة 1:00 ظهرًا و9:30 مساءً (بتوقيت القاهرة وبيروت)، وتعرض الإعادة من الجمعة إلى الأحد، الساعة 3:00 صباحا ومن الإثنين إلى الأربعاء، الساعة 9:30 مساءً.

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السيد المسيح الفنانة إلهام شاهين مسلسل المختارون

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