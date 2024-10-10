الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع طريق الجيش- الكورنيش ثلاثة أيام لتنفيذ مشروع إدارة مياه الأمطار

الكورنيش ثلاثة أيام
الكورنيش ثلاثة أيام لتنفيذ مشروع إدارة مياه الأمطار

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل عن قطع طريق الجيش- كورنيش البحر، وذلك نظرا لتنفيذ أعمال مشروع إدارة مياه الأمطار تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء. 

نص كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة إريتريا والصومال

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

يأتى ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سيدي جابر (الصوفاني) من المقرر قطع  طريق الجيش (الكورنيش) أمام شارع الصوفاني.

وذلك اعتبارًا من ليلة الجمعة ١١ أكتوبر ولمدة ٣ ليالي، ومن المقرر أن يتم قطع طريق الجيش قطعا جزئيا بالحارة القبلية (على أن يكون نصف الحارة القبلية للأعمال والنصف الآخر لحركة مرور السيارات) 

وهذا على النحو الآتي: ليلة الجمعة الموافق ١١ أكتوبر من الساعة ١ صباحًا حتى الساعة ١١ ظهرًا  و السبت الموافق ١٢ أكتوبر من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا، والأحد الموافق ١٣ أكتوبر من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية الكورنيش الأمطار

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يطالب أصحاب الورش بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد بالمجمع الجديد (صور)

التحقيق في سقوط عاطل من أعلي كوبري بالعجوزة

وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الإنشائية بجامعة الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

وكلاء أعمال محمود بنتايك يردون على أنباء إيجابية منشطات اللاعب

من إريتريا، 8 رسائل رئاسية حاسمة لدعم الصومال ووقف حرب السودان وأمن البحر الأحمر

أحد مهندسى صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط يوجه رسالة إلى مصر

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

منوعات

المزيد

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

خالد الجندي: هناك خلط كبير بين الحلال والحرام في المعاملات التجارية (فيديو)

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية