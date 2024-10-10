قطع طريق الجيش- الكورنيش ثلاثة أيام لتنفيذ مشروع إدارة مياه الأمطار

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل عن قطع طريق الجيش- كورنيش البحر، وذلك نظرا لتنفيذ أعمال مشروع إدارة مياه الأمطار تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سيدي جابر (الصوفاني) من المقرر قطع طريق الجيش (الكورنيش) أمام شارع الصوفاني.

وذلك اعتبارًا من ليلة الجمعة ١١ أكتوبر ولمدة ٣ ليالي، ومن المقرر أن يتم قطع طريق الجيش قطعا جزئيا بالحارة القبلية (على أن يكون نصف الحارة القبلية للأعمال والنصف الآخر لحركة مرور السيارات)

وهذا على النحو الآتي: ليلة الجمعة الموافق ١١ أكتوبر من الساعة ١ صباحًا حتى الساعة ١١ ظهرًا و السبت الموافق ١٢ أكتوبر من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا، والأحد الموافق ١٣ أكتوبر من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا.