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ثقافة وفنون

هشام ماجد بديلًا لــ كريم محمود عبدالعزيز فى النسخة المعاصرة من "البحث عن فضيحة"

هشام ماجد وكريم محمود
هشام ماجد وكريم محمود عبدالعزيز، فيتو

بعد تقديم نسخ معاصرة لعدد من الأفلام القديمة مثل أنف وثلاث عيون وشمس الزناتي، قرر بعض الممثلين إعادة نسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة” للمخرج نيازي مصطفى. 

النسخة المعاصرة من البحث عن فضيحة

وسيتم إعادة تقديم فيلم “ البحث عن فضيحة” الصادر عام 1973م، وستكون النسخة المعاصرة من توقيع  نجل الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من النسخ المعاصرة المقرر أن تستقبلها الشاشة الذهبية والفضية خلال الفترة المقبلة.

وتم استبدال دور البطولة فى النسخة المعاصرة من كريم محمود عبد العزيز وسيجسدها الفنان هشام ماجد بديلًا عنه، أما البطولة النسائية فتجسدها النجمة هنا الزاهد… وسيكون البحث عن فضيحة ثاني تعاونيات هنا وهشام عقب نجاح ثنائيتهما الأولي فى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة.

 

والنسخة القديمة من فيلم الكوميديا البحث عن فضيحة جاءت من  بطولة عادل إمام وسمير صبري وميرفت أمين ويوسف وهبي وميمي شكيب، وهو آخر أفلام الكاتب أبو السعود الإبياري، وشارك خلال الفيلم العديد من ضيوف الشرف من فنانين الصف الأول، وترجع فكرة الفيلم لـ الفيلم الأمريكي دليل الرجل المتزوج  من إنتاج عام 1967… وأعاد المخرج الراحل نيازي مصطفى تقديمها ولكن فى قالب عربي، وهو الفيلم الذي حقق نجاحا واسع المدى..

 

 

 

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البحث عن فضيحة الفنان هشام ماجد المخرج رامي امام انف وثلاث عيون كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبدالعزيز محمود عبد العزيز ميرفت أمين نيازى مصطفى

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