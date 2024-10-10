الخميس 10 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

الشرطة الإسرائيلية تمنع عرض فيلم "لد" الفلسطيني في مسرح السرايا

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

منعت الشرطة الإسرائيلية عرض فيلم “لد.. قصة المدينة التي كانت يوما ما تربط فلسطين والعالم” قبيل ساعات قليلة من انطلاق عرضه اليوم الخميس بمسرح السرايا بمدينة يافا، مع ندوة تعقبه لتحليل الفيلم الفلسطيني.

فيلم لد الفلسطيني

وكشف الحساب الرسمي لمسرح السرايا تفاصيل المنع وجاء فى بيانها: أعلمتنا شرطة إسرائيل في الساعة الأخيرة عن قرارها منع عرض فيلم "لد" لرامي يونس وسارا فريدلاند، في المسرح المقرر مساء اليوم الخميس، كما قامت الشرطة باستدعاء مدير المسرح للاستجواب.. وذلك عقب نفاذ جميع التذاكر للحضور.

 

 
ويقول مخرج العمل إن فيلم “لد” هو عمل وثائقي-خيالي يروي قصة مدينة اللد التي مثّلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيّل افتراضي لما كان من المحتمل أن يبدو مستقبلها.

 ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند، بمشاركة إياس سلمان.. ومونتاج  إياس سلمانـ، وموسيقى هيثم بشارة، وقام بالأداء الصوتي لمدينة اللد ميساء عبد الهادي.

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ميساء عبد الهادي فيلم لد اللد فلسطين غزة

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