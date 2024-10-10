الكشف عن البرومو التشويقي لفيلم الإثارة "عنها"، وهذا موعد طرحه بدور العرض (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لفيلم الإثارة والغموض المعنون بــ “عنها” للمخرج إسلام العزازي، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي قريبا.

قصة وأبطال فيلم عنها

وتدور أحداث الفيلم حول “دُرية” السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، في ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل “درية” في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول معها وبها ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.





يأتي الفيلم من بطولة الفنان أحمد مالك، وندي الشاذلي وفدوي عابد، وسيتم طرحه رسميا بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري.