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أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى (صور)

أهالي قرية الروضة
أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى

شيع أهالي قرية الروضة التابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا جثمان الممرض مينا موسى، الذي لقي حتفه على يد شابين، قاما باستدراجه تحت ذريعة العمل في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى

وقد طالب الجناة بفدية مقدارها 120 ألف جنيه من أسرته، لكنهم أنهوا حياته بطريقة مروعة وقاموا بتقطيع جثته والتخلص منها في ترعة الإسماعيلية.

تشييع جثمان ممرض المنيا مينا موسى

أقيمت صلاة الجناز على روح مينا داخل كنيسة السيدة العذراء مريم في القرية، حيث حضر الأنبا ديمتريوس مطران ملوى وأنصنا والأشمونين لأداء الصلاة.

جثمان ممرض المنيا مينا موسى

تم دفن جثمانه في مقابر العائلة بقرية دير أبو حنس، التابعة لمركز ملوي.

سيطرت أجواء من الحزن العميق على والدة مينا، التي ظلت تحتضن النعش خلال الصلاة، فيما انهار والده وأفراد أسرته بالبكاء تأثرًا بفقدان ابنهم.

 

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