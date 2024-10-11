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ثقافة وفنون

كريم عبد العزيز وياسمين صبري في المقدمة، القائمة الكاملة لأبطال فيلم “الأرض السوداء”

ياسمين صبري وكريم
ياسمين صبري وكريم عبد العزيز، فيتو

يستعد صناع وأبطال “الأرض السوداء” لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري، لانطلاق تصوير العمل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
 

ويأتي فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولة بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

ويشتمل تصوير مشاهد الفيلم على التصوير الخارجي بين مصر، إسبانيا، إيطاليا وتركيا.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما فيلم “بيت الروبي” وشارك في بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 
فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم عبد العزيز كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم. 

آخر أفلام ياسمين صبري 

فيما كانت آخر مشاركات ياسمين صبري في عالم السينما فيلم “أبو نسب”، الفيلم بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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