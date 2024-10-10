الخميس 10 أكتوبر 2024
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سياسة

مطران إيبارشية شمال إفريقيا الأسقفية السابق يشارك في اجتماع القساوسة

الاسقفية
الاسقفية

 

افتتح اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اجتماع القساوسة الشهري، بحضور المطران بيل ماسك مطران إبروشية شمال إفريقيا الأسقفية السابق، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تحدث المطران بيل في كلمته عن كيفية أن نعيش بأمانه داخل مجتمعاتنا المختلفة، مشددًا على ضرورة أن يحيا كل فرد منا حياة الاستقامة لأننا نشهد للمجتمع عن حياة السيد المسيح، وعلينا طاعة كلمة الله في كل خطوة في حياتنا، وأضاف: يجب أن تكون رؤية الكنيسة الحقيقة مستمده من رؤية الله وحده.

وشدد المطران بيل على أهمية أن يكون لدى لكل قائد وراعي رؤية موضوعية للاحداث تواكب تحديات كل مجتمع وكل عصر لكي تكون خدمتنا فعاله ومؤثره، كما يجب أن نتمتع بحكمة تمكننا في التمييز بين  الأولويات، وأن نكون حكماء في خدمة الآخرين، بالإضافة للتمسك بإيماننا الصادق بالسيد المسيح الذي يمدنا بالقوة والإرشاد.
 

كما أكدت هيلري ماسك أثناء اجتماع زوجات القساوسة، على أهمية أن تبدأ محبتنا للسيد المسيح وتجسيدها في حياتنا اليومية من خلال العناية بأنفسنا أولًا. كما ناقشت كيفية تحقيق التوازن بين مسؤولياتنا العائلية والتزاماتنا في خدمة الكنيسة.

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