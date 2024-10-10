جوميز ومساعده يحضران مباراة الزمالك 2005 أمام الأهلي

تواجد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واندري بيكي المدرب العام للفريق، في مباراة شباب الأبيض مواليد ٢٠٠٥ أمام الأهلي المقامة حاليًا على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب.



وجاء تواجد جوميز وبيكي من أجل متابعة لاعبي فريق ٢٠٠٥ عن قرب تمهيدًا لتصعيد عناصر من فريق الشباب لصفوف الفريق الأول.

تشكيل الأهلي 2005 لمواجهة الزمالك

ويبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: إسلام عبد الله ومعاذ عطية وآدم سمير وطارق فوزي.

الوسط: هشام مصطفى ويوسف عفيفي ويوسف جمال وأسامة أحمد.

الهجوم: محمد رأفت - محمد رضا.

ويدخل «أهلي 2005» مباراة اليوم أمام الزمالك وهو يسعى لتحقيق فوز جديد في البطولة، لكي يعزز صدارته ترتيب المجموعة، التي انفرد بها بعد فوزه في الجولة الأولى على القناة 3 - 2، وفوز سموحة على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة.

ويمتلك «أهلي 2005» في رصيده 3 نقاط يحتل بها المركز الأول، مقابل نقطتين لسموحة ونقطة واحدة للزمالك، ويأتي القناة في المركز الأخير بدون نقاط، علمًا أن صاحب المركز الأول في الخمس مجموعات يتأهل مباشرة لدور الـ8 إضافة إلى 3 فرق أصحاب أفضل مركز ثان.

تشكيل الزمالك 2005 لمواجهة الأهلي

وجاء تشكيل شباب الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف حمادة.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري.

الهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح وجيفرسون كوستا وعبدالرحمن حامني ومحمود عصام الحضري وأحمد نيازي وهشام ايباء وزياد مدحت وأحمد خالد السمبوك وإبراهيم ممدوح.