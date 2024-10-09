القومي للبحوث يستضيف مؤتمرًا علميًا حول دور الحمض النووي في نشأة الأمراض

يستضيف المركز القومي للبحوث مؤتمرًا علميًا هامًا حول دور الحمض النووي الريبوزي غير المشفر (Noncoding RNAs) في نشأة الأمراض، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، بقاعة المؤتمرات بالمركز.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى تسليط الضوء على أحدث الاكتشافات العلمية حول دور هذا النوع من الحمض النووي في التسبب في الأمراض المختلفة، وكيف يمكن استخدامه كعلامات تشخيصية وأهداف علاجية جديدة.

أهمية الحمض النووي الريبوزي غير المشفر

ويعد الحمض النووي الريبوزي غير المشفر جزءًا هامًا من الجينوم البشري، وله دور كبير في تنظيم التعبير الجيني. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن اختلال وظائف هذا النوع من الحمض النووي يرتبط بحدوث العديد من الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية.

وسيناقش المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بدور الحمض النووي الريبوزي غير المشفر في الأمراض، بما في ذلك:

آليات عمل الحمض النووي الريبوزي غير المشفر في الخلية.

دور الحمض النووي الريبوزي غير المشفر في تطور الأورام.

استخدام الحمض النووي الريبوزي غير المشفر كعلامات تشخيصية للأمراض.

تطوير علاجات جديدة تستهدف الحمض النووي الريبوزي غير المشفر.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم المؤتمر تحت إشراف الدكتورة إيمان كامل القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية والكيميائية، والدكتورة جيهان سيد حسين رئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية بالمركز، وتقوم بتنظيم المؤتمر الدكتورة أمنية علي عبد الفتاح، والدكتورة أميرة محمد عبد الجواد من قسم الكيمياء الحيوية الطبية.