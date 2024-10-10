صراع الهدافين يشتعل في تصفيات أمم أفريقيا قبل الجولة الثالثة

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهات مثيرة خاصة للمنتخبات العربية.

وتقام النهائيات القارية في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا على رأسها أسود الأطلس أصحاب الضيافة.

صراع الهدافين



وينافس جان فيليب كراسو صاحب الـ 3 أهداف كل من النجم المصري محمود حسن تريزيجيه والمغربي حكيم زياش والمغربي الآخر إبراهيم دياز، والكونغولي إيف بيسوما الذين سجلوا هدفين في التصفيات.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وتشهد الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، عدة صدامات عربية على رأسها لقاء مصر ضد موريتانيا بإستاد القاهرة.

ويلتقي منتخب مصر وموريتانيا في قمة المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا مواجهة بين كاب فيردي ضد ضيفه بوتسوانا.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والاستفادة من القوة الهجومية الضاربة، وتألق عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت هداف الدوري الألماني، وخبرات محمد صلاح نجم ليفربول وقدرات مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

كما يلتقي تونس ضد جزر القمر في ملعب "حمادي العقربي" الجمعة المقبل في صدام عربي.

تونس ضد جزر القمر

وحقق منتخب تونس بقيادة مدربه فوزي البنزرتي الفوز في أول جولتين، ويرغب في استمرارية الفوز أمام جزر القمر، في رادس، قبل الخروج إلى كوت ديفوار لخوض لقاء الجولة الرابعة.

ويعول البنزرتي على القوة الضاربة في خط الوسط بقيادة إلياس السخيري وعيسى العيدوني وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان ويعزز هؤلاء عودة صانع الألعاب حنبعل المجبري.

ويغيب عن صفوف نسور قرطاج علي العابدي بعد إصابته مع نيس الفرنسي وإلياس سعد لاعب سانت باولي الألماني.

وحقق منتخب جزر القمر تعادلين في بداية مشوار التصفيات، ويراهن على تألق نجمه فايز سليماني للتصدي لطموحات نسور قرطاج.

وتشهد هذه المجموعة مواجهة بين مدغشقر وجامبيا، الجمعة المقبل.

منتخب المغرب ضد أفريقيا الوسطى

كما يخوض المنتخب المغربي اختبارا جديدا أمام أفريقيا الوسطى، بحثا عن الفوز وتجربة عناصر جديدة.

ويغيب عن معسكر الأسود إبراهيم دياز نجم ريال مدريد ونصير مزراوي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للإصابة، بخلاف عدم جاهزية المخضرم حكيم زياش نجم جاطة سراي، واستبعاد مدافعي الأهلي المصري أشرف داري ويحيى عطية الله.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة بين منتخب الجابون وضيفه ليسوتو، بينما يتصدر المغرب برصيد 6 نقاط وخلفه الجابون وأفريقيا الوسطى بـ3 نقاط ثم ليسوتو برصيد فارغ.

ليبيا ضيفا علي نيجيريا

وعلى صعيد آخر سيكون المنتخب الليبي في مهمة صعبة أمام نيجيريا في المجموعة الرابعة التي تشهد لقاء آخر بين بنين وضيفه رواندا.

ويقود المنتخب الليبي مدربه الجديد ناصر الحضيري الذي تولى المهمة خلفا للصربي ميتشو بعدما حصد "فرسان المتوسط" نقطة واحدة في أول جولتين.

الجزائر ضد توجو

كما يخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية على أرضه أمام توجو غدا الخميس في المجموعة الخامسة التي تشهد لقاءً بين غينيا الاستوائية وليبيريا.

ويطمع محاربو الصحراء بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في تحقيق الفوز الثالث على التوالي وتعزيز الصدارة مع عودة رياض محرز وحسام عوار اللذين غابا عن لقاء ليبيريا للإصابة.

السودان ضد غانا

كما يخوض منتخب السودان امتحانا ثقيلا ضد مضيفه غانا في المجموعة السادسة بعدما حصد صقور الجديان 3 نقاط بينما يملك منتخب غانا نقطة واحدة كما يلتقي منتخب النيجر ضد مضيفه أنجولا في نفس المجموعة.

ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد سيراليون في المجموعة السابعة كما يلتقي منتخب زامبيا ضيفه تشاد بينما يواجه منتخب الكونغو أمام ضيفه تنزانيا في المجموعة الثامنة التي تشهد لقاءً بين غينيا وإثيوبيا.

ويلتقي منتخب مالي ضيفه غينيا بيساو كما يلعب المنتخب السنغالي ضد مالاوي ويواجه منتخب جنوب أفريقيا ضد الكونغو بينما يلتقي منتخب الكاميرون ضيفه كينيا ويخرج منتخب جنوب السودان لمواجهة أوغندا.