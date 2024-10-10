الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد احتفال مديرية التربية والتعليم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يشهد إحتفال مديرية التربية والتعليم

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، احتفال مديرية التربية والتعليم بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، بالصالة المغطاة بمدينة العريش، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية.

 

محافظ شمال سيناء يشهد إحتفال مديرية التربية والتعليم بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة

وأكد المحافظ أن انتصار السادس من أكتوبر يعد أعظم انتصار للعسكرية المصرية في التاريخ الحديث ويعكس قوة الإرادة والفكر والعلم، وأننا انتصرنا في حرب أكتوبر عسكريًا وسياسيًا واستطعنا استرداد كامل أراضينا.


وعلي هامش الاحتفال أقيم معسكر كشفي يحكي بانوراما حرب اكتوبر، مجموعة معارض متكاملة، عروض فنية ورياضية متنوعة، بجانب عرض مسرحي.

 

محافظ شمال سيناء يتفقد مكتب بريد الريسة بالعريش 

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مكتب بريد الريسة بحي الريسة بمدينة العريش، للاطمئنان على تقديم الخدمات البريدية المختلفة للمواطنين.


وأكد المحافظ علي التعاون الكبير بين المحافظة ومنطقة بريد شمال سيناء لتلبية مطالب المواطنين وتحقيقها علي الوجه الأكمل.


وأشار المحافظ إلي قيام مكتب البريد بتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل صرف المعاشات والسحب والإيداع بدفاتر التوفير وإرسال واستقبال الحوالات البريدية ومختلف الخدمات البريدية الأخري.

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وخلال جولته التفقدية بمكتب البريد قام المحافظ بلقاء المواطنين للاطمئنان على الخدمات البريدية المقدمة، بجانب الاستماع إلي مطالبهم والعمل على تلبيتها

 

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