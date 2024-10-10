فرقة الموت والأرض السوداء الأبرز، أضخم الإنتاجات السينمائية المقرر طرحها قريبا

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال سلسلة من الإنتاجات السينمائية الضخمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويشارك في بطولة تلك الأعمال عدد كبير من نجوم الصف الأول بالسينما المصرية.

أضخم الإنتاجات السينمائية

ففى المقدمة نجد النجم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، محمد رمضان، منة شلبي، وقائمة طويلة من النجوم.. وخلال السطور التالية نستعرض القائمة الكاملة لأضخم الانتاجات السينمائية المصرية المقرر طرحها قريبا:

فرقة الموت

فى مقدمة الإنتاجات الضخمة المقرر عرضها قريبا الفيلم التاريخي المعنون بــ “فرقة الموت” الذي يشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي وعلي صبحي وجيهان الشماشرجي.

تدور أحداثه حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر في حقبة زمنية قديمة خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط شرطة قادم من الصعيد يتم تكليفه بالقبض على بعض المجرمين، ومن هنا تبدأ الأحداث وتتصاعد.. “فرقة الموت” يأتي من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر عرضه فى أواخر العام الحالي 2024، ويقدم أحمد عز بالعمل للمرة الأولى في مشواره الفني شخصية صعيدي.





أسد

ومن أضخم الانتاجات المقرر طرحها قريبا فيلم “أسد” بطولة النجم محمد رمضان، وهو العمل الذي يحمل طابعا تاريخيا أيضًا.

ويعد “أسد” التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.. والفيلم يدور فى إطار تاريخي، ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

ويشارك فى بطولة أسد كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم السودان محمود السراج وإسلام مبارك.

الأرض السوداء - الفيل الأزرق 3

ويقدم نجم البوكس أوفيس المصري الفنان كريم عبد العزيز فلمان من بطولته يندرجا تحت تصنيف الأضخم إنتاجا بالسينمات المصريـة، حيث يبدأ خلال الأسابيع الأولي من الشهر المقبل فى تصوير أولي مشاهد فيلمه “الأرض السوداء” المقرر تصويره بين مصر وتركيا واسبانيا واليونان واخيرا إيطاليا.

كذلك يضع اللمسات النهائية حاليا لانطلاق تصوير الجزء الثالث والأخير من “الفيل الأزرق”، الذي يأتي بإنتاج المتحدة وهيئة الترفية السعودية، ويشارك فى بطولة الجزء 3 نيللي كريم، شيرين رضا، محمد ممدوح.. ويأتي من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

هيبتا2

أيضا يُطرح قريبا فيلم “هيبتا” الذي يقدم منه جزء ثاني عقب النجاح المدوي الذي حققه الأول.

واكتملت قائمة أبطال فيلم هيبتا 2، والذي فريق أبطاله كل من منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك

فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

موسم حصاد الكاكا

وأخيرًا.. تستقبل شاشات السينما فيلم ذو انتاج كبير، وهو “موسم حصاد الكاكا” بمشاركة الفنان الإسباني العالمي إنريكي أرسي والنجم المصري محمد ثروت.

ويتعاون بجانبهما كوكبة من نجوم الفن بمصر مثل؛ حمزة العيلي، محمود حافظ، محمد روت، ويزو، سامي مغاوري، محمد عبد العظيم، والممثل التونسي نجيب بلحسن،..وغيرهم الكثير من ضيوف الشرف.

ويأتي فيلم “موسم حصاد الكاكا” من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.