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رياضة

ساوثجيت يحسم موقفه النهائي من تدريب مانشستر يونايتد

جاريث ساوثجيت، فيتو
جاريث ساوثجيت، فيتو

 أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، موقفه من تدريب مانشستر يونايتد، بعد أنباء عن اقتراب النادي من إقالة إريك تين هاج، عقب سلسلة من النتائج السيئة سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي.

وجهز مسؤولو مانشستر يونايتد قائمة من المرشحين لقيادة الفريق في حالة رحيل إريك تين هاج، على رأسها توماس توخيل وجاريث ساوثجيت وآخرين لمحاولة إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لن أدرب على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، بالتأكيد، متأكد من حدوث ذلك، أحتاج إلى منح نفسي الوقت لاتخاذ قرارات جيدة، عندما ترحل عن مهمة كبيرة مثل تدريب منتخب إنجلترا، تحتاج إلى منح جسدك وقتًا للراحة".

وأضاف: "يجب أن أمنح عقلي وقتًا للراحة الذهنية لفترة ثم أفكر حول الخطوة المقبلة".

 

مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع عمر مرموش 

 فيما انضم مانشستر يونايتد لسباق التعاقد مع النجم الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت، الذي جذب اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أدائه المميز في الدوري الألماني.

ومُنذ بداية الموسم الحالي، انفجر عمر مرموش تهديفيًا رفقة إينتراخت فرانكفورت، ولم يتوقف عن التسجيل أو الصناعة مع النادي الألماني، ويُعد أحد أفضل اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى في مستهل موسم 2024-25.
 

مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع مرموش

 وحسب شبكة "CaughtOffside" الإنجليزية، فإن نادي مانشستر يونايتد يدرس بقوة التعاقد مع عمر مرموش في سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2025.

وقالت الشبكة: إن مانشستر يونايتد مُستعد لتكثيف اهتمامه بالتعاقد مع مرموش في يناير، خاصّة أنّ مبلغ بيعه سيكون في المتناول للشياطين الحمر في ظل رغبة فرانكفورت في الحصول على 30 مليون يورو فقط من أجل بيعه.

ويملك النادي الإنجليزي في الخط الأمامي، الثنائي راسموس هويلوند وجوشوا زيركزي، ولكن مع تراجع أداء الثنائي يفكر نادي الشياطين الحمر في خيار هجومي آخر من أجل استعادة توازنه من جديد في ظل معاناته خلال البطولات كافة مُنذ الموسمين الماضيين.

وسيجد فريق الشياطين الحمُر، الذي يُعاني الأمرين في مسابقة البريميرليج هذا الموسم، منافسة قوية على ضم عمر مرموش، خاصّة أن النجم المصري مطلوب أيضًا في ليفربول وأرسنال الإنجليزيين.

 

صراع أندية إنجلترا لضم عمر مرموش 

الاهتمام بمرموش لا يقتصر على ليفربول وأرسنال فقط، إذ يوجد النجم المصري على أجندة أندية إنجليزية أخرى على غرار توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، بجانب نوتينغهام فورست وكريستال بالاس.

 

مسيرة عمر مرموش 

وكان مرموش البالغ من العمر 25 عامًا قد انتقل إلى فولفسبورج الألماني في صفقة انتقال حر، وتُقدر قيمته السوقية بمبلغ 22 مليون يورو.

وظهر مرموش بشكل رائع هذا الموسم مع النادي الألماني؛ إذ أسهم النجم المصري في 15 هدفًا خلال 9 مباريات فقط، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة بإجمالي دقائق بلغ 747 فقط، حيث يملك مُساهمة تهديفية كل 83 دقيقة.

ويعتلي عمر مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 8 أهداف، متفوقًا بـ 3 أهداف على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب الـ5 أهداف.

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مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع عمر مرموش

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