خبير عسكري يكشف لـ "فيتو" سر منع أمريكا بعض الأسلحة عن جيش الاحتلال

قال اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزود إسرائيل بكافة الأسلحة، ولكنها تحتفظ ببعض الأسلحة ذات القدرات الفائقة وتحجبها عن حلفائها لاعتبارات استراتيجية تصب في مصلحة واشنطن.

أمريكا تحجب بعض الأسلحة عن حلفائها

وأضاف نصر سالم، أن هناك بعض الأسلحة الأمريكية مثل المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس إف 22 رابتور والقاذفة الاستراتيجية بي 52 لم تبيعهم واشنطن لأي من حلفائها ومنعت بيعهم حتى الآن.

وتابع:" أن واشنطن تريد أن يكون لها الهيمنة على حلفائها من الناحية العسكرية، ولا أعتقد أنها ستزود إسرائيل بقاذفات بي 52 والقنابل القادرة على اختراق تحصينات المفاعلات النووية ".

إسرائيل غير قادرة على ضرب المفاعلات النووية الإيرانية

واستطرد:" أمريكا لا تريد ضرب المفاعلات النووية الإيرانية تجنبا لنشوب حرب إقليمية، وفرضت على إسرائيل تنفيذ عملية محدودة ضد إيران من بينها مصافي النفط".

وفي ظل التقارير التي تحدثت عن استعداد إسرائيل لضرب البرنامج النووي الإيراني، إلا أن هناك معوقات تمنعها من ذلك، لأن القنابل القادرة على اختراق التحصينات كالتي استخدمتها إسرائيل في بيروت، لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تستطيع اختراق التحصينات الجبلية حتى مسافة 16 مترا، في حين أن المفاعلات النووية الإيرانية، أو بالأصح أجهزة التخصيب النووية توجد على بعد 80مترا تحت الأرض.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القنبلة الوحيدة القادرة على اختراق هذه التحصينات تمتلكها واشنطن، كما أنها تحتاج إلى طائرة "بي 52" أمريكية لحملها، وهو ما يطرح تساؤلا حول دور أمريكي فاعل في الضربة الإسرائيلية المحتملة.

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