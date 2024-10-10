وصفوه بالصفقة الأقوى، الرباط الصليبي ينهي موسم نجم الوداد المغربي

أعلن الوداد المغربي إصابة لاعبه الجديد البرازيلي رينان، بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه لفترة طويلة وينتهي موسمه مع الفريق.

وقال الوداد في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن لاعبه رينان تعرض للإصابة في مباراة شباب السوالم الرياضي بدوري التميز، وأنه بعد فحوصات مكثفة من جانب اللجنة الطبية للفريق، تبين إصابة اللاعب بتمزق في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لمدة 8 شهور.

وتعاقد الوداد مع رينان فيانا يوم 20 سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي مع خيار شراء عقده.

ولعب رينان صاحب الـ21 عامًا مع منتخب الشباب البرازيلي كما تم تصعيده للفريق الأول بناديه قبل إعارته للوداد.

الوداد ينهي الميركاتو بصفقتين من الدوري البرازيلي

وسبق أن أعلن الوداد المغربي تعاقده رسميا مع ثنائي برازيلي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي، وصفوهم بأنهم الأقوى في تاريخ الدوري المغربي منذ سنوات، كان أحدهما رينان.

وأَقدمت إدارة النادي المغربي برئاسة هشام آيت منا على تغييرات جوهرية على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، استعدادا للعودة إلى واجهة المنافسات المحلية والقارية.

وأعلن الفريق عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” التعاقد مع البرازيلي آرثر ويندورسكي، الذي يشغل مركز متوسط الميدان الهجومي، قادمًا من فريق فلومينيسي، في صفقة بلغت 1.5 مليون يورو وفق “ترانسفير ماركت”.

وعزز الفريق صفوفه أيضا بالبرازيلي الثاني رينان فيانا، الذي يشغل مركز المهاجم الصريح، قادما أتليتيكو بارانايينسي، على سبيل الإعارة، لموسم واحد.

تراجع نتائج الوداد رغم الصفقات الجديدة

ورغم الصفقات إلا أن الوداد يعاني من تراجع النتائج، حيث حصد 8 نقاط خلال 5 جولات بالدوري المغربي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

وخسر الوداد أمام المغرب الفاسي بنتيجة 0-1 بالجولة الأولى، ثم فاز على المغرب التطواني بهدف دون رد بالجولة الثانية، قبل التعادل مع الاتحاد التوركي بهدف لكل منهما، ثم فاز على الدفاع الجديدي بنتيجة 4-1 ثم تعادل مع حسنية أغادير بهدف لكل منهما.

وخسر الوداد أمس الأول الثلاثاء، أمام شباب السوالم بهدف دون رد في دوري التميز.