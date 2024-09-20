الوداد يُغلق الميركاتو بصفقتين من الدوري البرازيلي

أعلن الوداد المغربي تعاقده رسميا مع ثنائي برازيلي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي، الذي يعد الأقوى في البطولة الاحترافية منذ سنوات.

وأَقدمت إدارة النادي المغربي برئاسة هشام آيت منا على تغييرات جوهرية على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، استعدادا للعودة إلى واجهة المنافسات المحلية والقارية.

وأعلن الفريق عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” التعاقد مع البرازيلي آرثر ويندورسكي، الذي يشغل مركز متوسط الميدان الهجومي، قادمًا من فريق فلومينيسي، في صفقة بلغت 1.5 مليون يورو وفق “ترانسفير ماركت”.

وعزز الفريق صفوفه أيضا بالبرازيلي الثاني رينان فيانا، الذي يشغل مركز المهاجم الصريح، قادما أتليتيكو بارانايينسي، على سبيل الإعارة، لموسم واحد.

وتأمل جماهير الفريق المغربي عودة مرتقبة إلى واجهات المنافسات القارية، كما كان عليه حال النادي خلال السنوات الماضية.