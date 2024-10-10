الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

في أثناء زيارته لمحافظة الأقصر:

رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بإسنا

رئيس الوزراء يزور
رئيس الوزراء يزور الأقصر

 خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد مجمع الخدمات الحكومية (المركز التكنولوجي) بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا، وكان في استقباله الدكتور محمد رزق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا من الدولة على تحقيق طفرة تنموية في محافظات الصعيد من خلال تخطيط وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد، وبالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموي للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد.

 

 وخلال تفقد رئيس الوزراء لمجمع الخدمات، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم تنفيذ عدد من مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المحافظة، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

 وأوضح أن مجمع الخدمات بقرية الشغب يضم عددا من الخدمات المختلفة تتضمن مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، وسجلا مدنيا، ومكتب شهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ووحدة محلية، ومجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعي؛ وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، وأيضا لتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفًا لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

كما سيسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في القرية والقرى المجاورة.

 فيما أشار المهندس  ممدوح عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، إلى أن المجمع تم الانتهاء من إنشائه، وتم البدء في تشغيله لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، من خلال 11 منفذا للخدمات. 


وأجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا مع عدد من الموظفين بالمجمع، واستفسر منهم عن دورة العمل، وطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى توافر التجهيزات اللازمة للمساعدة في أداء الأعمال المطلوبة.

 كما أجرى حوارا مع عدد من المواطنين الذين أشادوا بوجود هذا المجمع في قريتهم ولخدمة القرى المجاورة أيضا، مؤكدين أنهم يتلقون مختلف الخدمات من مكان واحد، وهو الأمر الذي وفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.  
 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع الخدمات الحكومية المركز التكنولوجي قرية الشغب التابعة لمركز إسنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا

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