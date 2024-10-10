الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد معبد "هابو" بالأقصر ويلتقط صورا تذكارية مع السائحين

رئيس الوزراء يلتقط
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع السائحين في الاقصر
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 عقب تفقُد أعمال تطوير كورنيش البر الغربي، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد معبد "هابو" بالقرنة في جولة مفتوحة لمتابعة ما تم من أعمال الترميم بالمعبد، وكان في استقباله الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور أحمد عبد النظير، مدير المعبد، وذلك ضمن جولته اليوم في محافظة الأقصر.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل زيارته للمعبد، أن هذا التفقد يأتي في إطار متابعة لتوجيهه السابق بتنفيذ أعمال الترميم لمعبد "هابو".

وأوضح الدكتور بهاء عبد الجابر أن معبد "هابو" شيده الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين، مؤكدا بدء مشروع ترميم المعبد في مارس 2022 واستمراره حتى مايو 2023 بأيد مصرية خالصة، حيث يُعد "هابو" تحفة فنية بجمال محتوياته وتميز ألوانه.

فيما أكد الدكتور أحمد عبد النظير أن عدد المرممين لمعبد "هابو" تجاوز 85 من خريجي كليات الآثار ومعاهد الترميم.

ونوّه مدير المعبد إلى أن عمليات الترميم شملت إزالة الأتربة والسناج والتكلسات الناتجة عن العوامل الجوية، باستخدام مواد آمنة غير ضارة وخاصة بالآثار لإعادة الترميم بشكل يتناسب مع الأصل الحقيقي للمعبد. بالإضافة إلى إظهار الألوان الخاصة بالنقوش الأثرية وتقويتها وتدعيم فواصل الجدران.

وأشار الدكتور أحمد عبد النظير، في الإطار ذاته، إلى أن أعمال الترميم تضمنت فك وإعادة تركيب واجهة مقاصير الأميرات من الأسرة السادسة والعشرين؛ حيث تم تدعيم الأساس وتقوية الأحجار المستخدمة في الواجهة وإعادتها لمكانها الطبيعي بعد أن كان بها فصل وميل بنسبة 25 سم، مضيفا أنه تم إجراء مراجعات وتأهيل مسار يتناسب مع الزائرين من ذوي الهمم. فضلا عن إجراء أعمال ترميم في البهو الرئيسي للمعبد لإظهار الألوان.

وأشار مدير المعبد إلى أن معبد "هابو" يتكون من فنائين مفتوحين، وينتهي بصالة الأعمدة، ثم قدس الأقداس، موضحا أن جدران المعبد زُينت بمناظر المعارك الحربية التي خاضها الملك، بالإضافة إلى مناظر تمثل تقديمات الملك للآلهة المختلفة وأهمهم ثالوث طيبة (آمون وموت وخونسو).

وأوضح الدكتور أحمد عبد النظير أن هذه الجهود تمت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد ومتابعة تلك الأعمال، ومن ذلك مشاهدة رفع كفاءة المقصورة الذهبية بالمعبد الخاصة برمسيس الثالث.

وفي ختام التفقد، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم توفير كل المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة المعبد بما يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية الخاصة به.
    
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الكامل لرفع كفاءة المعابد الأثرية، ومنها معبد "هابو"، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك الهدف من أجل تحقيقه في أقرب وقت ممكن.
والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع عدد من السائحين الزوار استجابة لطلبهم.
 

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كورنيش البر الغربي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معبد هابو بالقرنة آثار البر الغربي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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