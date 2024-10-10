إيرادات فيلم "بنسيون دلال" لــ"بيومي فؤاد" في أول أيام عرضه

استقبلت دور العرض السينمائي خلال الساعات الماضية، فيلم الكوميديا المعنون بــ “بنسيون دلال” الذي يتناول العديد من القضايا التي يمر بها الشباب حاليا.

فيلم بنسيون دلال

ويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة لكل ابن مشاكله وطباعه الخاصة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

واستطاع فيلم بنسيون دلال الذي يأتي من بطولة بيومي فؤاد أن يقتنص 145 ألفا و953 جنيهًا بدور العرض السينمائي المصري بأول أيام عرضه فى مصر.