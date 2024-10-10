الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لإستعراض مشاكل دوائرهم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان لمتابعة واستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذها وافتتاحها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء الشيوخ والنواب بمكتبه

  

محافظ الشرقية يستقبل اعضاء مجلسي النواب والشيوخ  

حضور الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ 

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة.

 

محافظ الشرقية يستقبل اعضاء مجلسي النواب والشيوخ  

اتخاذ الإجراءات التنفيذية فى طلبات النواب

إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

محافظ الشرقية يستقبل اعضاء مجلسي النواب والشيوخ  

عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب 

أكد محافظ الشرقية حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ولإتاحو مجال واسع لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء الشيوخ والنواب بمكتبه

محافظ الشرقية يستقبل اعضاء مجلسي النواب والشيوخ  

الاستماع إلى مطالب النواب 

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم وإطلاعهم على حجم المجهودات التي تبذلها المحافظة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

محافظ الشرقية يستقبل اعضاء مجلسي النواب والشيوخ  

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية التنسيق والتكامل بين نواب البرلمان تنفيذ المشروعات الخدمية المشروعات الجارية العمل بها ازالة المعوقات الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ

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