محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان لمتابعة واستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذها وافتتاحها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين
حضور الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة.
اتخاذ الإجراءات التنفيذية فى طلبات النواب
إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب
أكد محافظ الشرقية حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ولإتاحو مجال واسع لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.
الاستماع إلى مطالب النواب
ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم وإطلاعهم على حجم المجهودات التي تبذلها المحافظة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.
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