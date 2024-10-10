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حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في طنطا

حريق هائل يلتهم محتويات
حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية في طنطا،فيتو

 اندلع حريق  في شقة سكنية في شارع الرفاعي بمنطقة قحافة بمدينة طنطا في الغربية اليوم، مما أسفر عن تدمير كامل لمحتويات الشقة.

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 تلقت قوات الدفاع المدني بلاغًا حول الحريق صباح اليوم، حيث هرعت الفرق إلى الموقع لمحاولة السيطرة على النيران.

حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية في طنطا

 وقد شهدت المنطقة تصاعد الدخان الكثيف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان المجاورين.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق في البحث عن أسباب الحريق.

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