الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تعلن مراحل بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

مشروع الربط الكهربائي
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، فيتو

 تسارع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خطواتها للانتهاء من تدشين مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي يهدف إلى تبادل القدرات الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات بين أكبر شبكتين في المنطقة العربية، كما يتيح لمصر إمكانية تصدير الطاقة إلى دول الخليج العربي وقارة آسيا.
 

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 

 وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تستعد لبدء مد الكابلات البحرية لنقل الكهرباء، بعد الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها، حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

 

مراحل دخول مشروع الربط الكهربائي للخدمة

 وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة أكثر من 70%، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الدخول للخدمة في مايو للعام المقبل 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتبدأ المرحلة الثانية في الدخول للدخول في شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المتبادلة إلى 3000 ميجاوات.

وقالت المصادر: إن المشروع يتكون من 3 محطات تحويل جهد عالي، وهي: محطة شرق المدينة المنورة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى البحر الأحمر

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث سبل دعم التعاون

زيادة معدل التضخم في مصر إلى 26% خلال سبتمبر 2024.. الخبز والسلع الغذائية وفاتورة الكهرباء تقود الارتفاع.. وهذه أبرز الأسباب

الأكثر قراءة

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

بالقوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

تأكيدًا لـ فيتو، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة اليوم

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 10-10-2024 بالأسواق

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

سعر اليورو اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في البنوك ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

يساعد في علاج أخيه مريض السرطان.. التعليم تتعاطف مع الطالب بائع السبح في محطات المترو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية