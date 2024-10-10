الكهرباء تعلن مراحل بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

تسارع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خطواتها للانتهاء من تدشين مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي يهدف إلى تبادل القدرات الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات بين أكبر شبكتين في المنطقة العربية، كما يتيح لمصر إمكانية تصدير الطاقة إلى دول الخليج العربي وقارة آسيا.



مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تستعد لبدء مد الكابلات البحرية لنقل الكهرباء، بعد الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها، حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.

مراحل دخول مشروع الربط الكهربائي للخدمة

وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة أكثر من 70%، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الدخول للخدمة في مايو للعام المقبل 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، وتبدأ المرحلة الثانية في الدخول للدخول في شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المتبادلة إلى 3000 ميجاوات.

وقالت المصادر: إن المشروع يتكون من 3 محطات تحويل جهد عالي، وهي: محطة شرق المدينة المنورة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة، ويربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.